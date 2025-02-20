Buzulların Erimesi Hızlandı

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(ANKARA) - İklim değişikliğinin etkisiyle dünya üzerinde bulunan buzulların erime hızının daha önce kaydedilenin üçte birindan fazla oranda arttığı tespit edildi. Çok sayıda bilimsel enstitüden sağlanan verilerle yapılan çalışma, deniz seviyelerinin yükselmesine neden olan bu artışın tatlı su kaynaklarını da tehdit ettiğine işaret ediyor.

Dünya Buzul İzleme Servisi Direktörü Michael Zemp'in hazırlayıp Nature dergisinde yayımladığı bir çalışmaya göre; dünya üzerinde son 10 yılda eriyen buzulların miktarı, 2000 ila 2011 yılları arasında eriyen buzul miktarının üçte biri katından fazla. Dünya çapında 35 bilimsel araştırma ekibinin 230'dan fazla bölgesel tahmin raporlarının birleştirilmesiyle gerçekleştirilen çalışma ve buzulların ne kadar hızlı eridiği ve Dünya'nın geleceğine nasıl etki edeceği konusunda önemli tespitler içeriyor.

Dünya çapında milyonlarca insan için tatlı su kaynağı olarak işlev gören dağ buzullarının da hızla eridiği belirtilen çalışmada, son 25 yılda yüzde 5'lik oranda erime olduğu kaydediliyor. İklim değişikliğinin en önemli göstergeleri arasında yer alan buzullar, normal şartlarda kar yağışı ile her yıl kaybettikleri kadar buz kazanarak yaklaşık aynı boyutta kalıyor.

Ancak son 20 yılda, devamlı kullanılan fosil yakıtlar nedeniyle sıcaklıklar artarken buzullar hemen hemen her yerde küçülüyor. Çalışmaya göre, 2000 ila 2023 yılları arasında, Grönland ve Antartika'daki buzullar yılda ortalama yaklaşık 270 milyar ton buz kaybetti. Bir yılda kaybedilen 270 milyar ton buzun büyüklüğünün anlaşılması için Zemp, şöyle bir denklem kuruyor:

"Her kişi için günde 3 litre su olmak üzere tüm dünya nüfusunun 30 yıllık su tüketimine denk geliyor."

Bazı bölgelerdeki erime hızı aşırı boyutlara ulaşırken, örneğin Avrupa'nın orta bölgelerinde yaklaşık 20 yıllık bir sürede buzulların yüzde 39'unun erdiği belirtiliyor.