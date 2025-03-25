BYD 2024 Karını Yüzde 34 Artırdı - Son Dakika
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BYD 2024 Karını Yüzde 34 Artırdı

BYD, 2024'te otomobil satışlarının etkisiyle karını yüzde 34 artırarak 40,25 milyar yuan kazandı.

25.03.2025 12:37
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SHENZHEN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç üreticisi BYD Limited Şirketi, 2024 yılında artan otomobil satışlarının etkisiyle güçlü kar artışı bildirdi.

Pazartesi gecesi Shenzhen Borsası'na sunulan yıllık rapora göre şirketin hissedarlara atfedilen net karı bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 40,25 milyar yuan (yaklaşık 5,6 milyar ABD doları) oldu.

Rapora göre şirket geçen yıla kıyasla yüzde 29,02 artışla 777,1 milyar yuan gelir elde etti.

BYD'nin araç satışları da güçlü bir büyüme kaydetmeye devam etti. Şirket, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 4,27 milyon yeni enerjili araç sattı. Yurtdışı satışlarıysa yüzde 72 artışla 417.000 adede ulaştı.

Şirket, araç işkolunun ve araçlarla bağlantılı işkolunun gelire olan katkısının, bir önceki yıla göre yüzde 27,7 artışla 617,38 milyar yuan olduğunu ve toplam gelirin yüzde 79,45'ini teşkil ettiğini belirtti.

Cep telefonu bileşenleri, montaj ve diğer işkollarının katkısıysa bir önceki yıla göre yüzde 34,6 artarak yaklaşık 159,61 milyar yuan oldu ve toplam gelirin yüzde 20,54'üne karşılık geldi.

Şirket, geçen yıl araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 36 artarak 54,2 milyar yuana ulaştığını ve toplam Ar-Ge yatırımının 180 milyar yuanı aştığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BYD 2024 Karını Yüzde 34 Artırdı - Son Dakika

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