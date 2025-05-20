BYD, Tesla'yı Geçerek Zirveye Yerleşti

CENEVRE, 20 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre'de işletme eğitimi veren Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü'nün (IMD) "Geleceğe Hazırlık Göstergesi 2025" raporuna göre Çinli otomobil üreticisi BYD, ABD'li otomobil üreticisi Tesla'yı geride bırakarak zirveye oturdu. Geleceğe hazır olma, bir şirketin dış değişiklikleri öngörme ve bunlara uyum sağlama becerisini ifade ediyor.

Salı günü yayımlanan rapor, otomotiv endüstrisinin elektrifikasyon, dijitalleşme ve jeopolitik çalkantılar nedeniyle büyük değişimden geçtiğini ortaya koydu.

İsviçre'nin Lozan kentinde işletme eğitimi veren IMD'nin Geleceğe Hazırlık Merkezi Direktörü ve enstitünün Yönetim ve İnovasyon Profesörü Howard Yu, raporun yayımlanmasından öncesinde Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bir gecede elde edilen her başarının arkasında onlarca yıllık emek vardır. BYD'yi bu kadar iyi kılan şey de batarya yarı iletken çip setleriyle imalatı entegre etmesinde yatmaktadır" dedi.

Göstergenin otomotive ilişkin bölümünde ilk dört sırada BYD, Tesla ve diğer iki Çinli elektrikli araç üreticisi Geely ve Li Auto bulunuyor. Yu, "Üst sıralar, güçlü bir biçimde elektrikli araçlara ve yazılıma odaklanmış olan şirketlerin hakimiyetinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe Hazırlık Göstergesi 2025" raporunda 40 finansal hizmet kuruluşu, 21 otomobil üreticisi ve 26 ambalajlı tüketici ürünleri firması, inovasyon, düzenlemelere yönelik çeviklik ve müşteri katılımı gibi kriterlere göre değerlendiriyor.

Yu, Çinli şirketlerin yerelleşme çabalarının Batılı müşterilerin onları sadece ileri teknolojiye sahip Çinli markalar olarak değil, aynı zamanda yerel pazarlara uyum sağlayan gerçek anlamda küresel işletmeler olarak tanımalarına olanak sağladığını vurguladı.