C919 Uçağı 1 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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C919 Uçağı 1 Milyon Yolcu Taşıdı

C919 Uçağı 1 Milyon Yolcu Taşıdı

China Eastern Airlines, C919'un 1 milyonu aşkın yolcu taşıdığını duyurdu. İlk büyük başarı!

20.12.2024 16:31
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SHANGHAİ, 20 Aralık (Xinhua) -- China Eastern Airlines, Çin'in yerli olarak geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919'un 1 milyon yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza attığını açıkladı.

C919'un 1 milyonuncu yolcusu, perşembe günü China Eastern Airlines tarafından gerçekleştirilen, Shanghai'dan Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a giden MU 2158 sefer sayılı uçuşta yer aldı.

Lin soyadlı şanslı yolcu, "İlk kez yerli olarak geliştirilen büyük bir yolcu uçağıyla uçuyorum ve kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum. Seyahatlerimde daha fazla 'Çin yapımı' deneyimi yaşamayı umuyor ve C919'a göklerdeki en büyük başarıyı diliyorum" dedi.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi, bugüne kadar Çin'in önde gelen üç havayolu şirketine toplamda 14 adet C919 uçağı teslim etti. Çin, C919'un ticari operasyonlarına 28 Mayıs 2023'te başladı.

İlk C919 büyük yolcu uçağı, 9 Aralık 2022'de China Eastern Airlines'a teslim edildi. Şirket, bugüne kadar C919 filosunu 9 uçağa çıkararak 8 düzenli rota işletti, 6.240 ticari uçuş gerçekleştirdi ve 850.000'den fazla yolcu taşıdı.

China Southern Airlines ve Air China, ilk C919 uçaklarını 28 Ağustos'ta Shanghai'da teslim aldı. Şu anda, China Southern Airlines'ın Guangzhou'yu Shanghai, Chengdu, Hangzhou ve Haikou'ya bağlayan dört C919 operasyonel rotası bulunurken, Air China'nın Beijing'i Shanghai, Hangzhou, Chengdu ve Wuhan'a bağlayan dört C919 operasyonel rotası bulunuyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel C919 Uçağı 1 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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