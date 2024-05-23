Çad Cumhurbaşkanı Seçimini Kazanan İdris Debi İtno Göreve Başladı - Son Dakika
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Çad Cumhurbaşkanı Seçimini Kazanan İdris Debi İtno Göreve Başladı

Çad Cumhurbaşkanı Seçimini Kazanan İdris Debi İtno Göreve Başladı

Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, yemin ederek göreve başladı. Yerel basında yer alan habere göre, başkent Encemine'de düzenlenen yemin töreniyle görevine başlayan İtno, seçimde yüzde 61,3 oy oranıyla birinci çıkmıştı. Muhalefet lideri Succes Masra ise seçimi kaybettiğini kabul ederek istifa etmişti.

23.05.2024 21:35
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Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 61,3'ünü alarak kazanan Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, yemin ederek göreve başladı.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin başkenti Encemine'de yemin töreni düzenlendi.

İtno, törende yemin ederek göreve başladı.

Çad'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminden İtno yüzde 61,3 oy oranıyla birinci, Succes Masra yüzde 18,53 ile ikinci, Pahimi Padacke Albert de yüzde 16,91 ile üçüncü çıkmıştı.

Çad'da muhalefet lideri ve geçiş dönemi Başbakanı Succes Masra, 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini kaybettiğini kabul ederek dün istifa etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad Cumhurbaşkanı Seçimini Kazanan İdris Debi İtno Göreve Başladı - Son Dakika

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