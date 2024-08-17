Çad'da Aşırı Yağışlar Sonucu En Az 60 Kişi Hayatını Kaybetti

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Orta Afrika ülkesi Çad'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde en az 60 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Tibesti bölgesinde 9-14 Ağustos tarihlerinde aşırı yağışlar sellere neden oldu.

Sellerde en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan ülkenin orta kesimlerindeki Batha bölgesinde 11-12 Ağustos'taki şiddetli yağışlar bazı köylerin tamamını yok etti. Seller bölge halkının yerinden edilmesine de sebep oldu.

Başkent Encemine'de de ağustosun başında meydana gelen seller sonrası Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno, havadan incelemelerde bulunmuştu.