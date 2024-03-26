Çad'da Boko Haram saldırısında 7 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çad'da Boko Haram saldırısında 7 asker hayatını kaybetti

Çad'da Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya sınırı bölgesinde devriye gezen askerlere yönelik silahlı saldırıda 7 asker yaşamını yitirdi. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Terör örgütü, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

26.03.2024 16:45  Güncelleme: 16:46
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Çad'da, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Boko Haram terör örgütü tarafından, Nijerya sınırı bölgesinde devriye gezen askerlere yönelik silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği, bazı askerlerin de yaralandığı kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad'da Boko Haram saldırısında 7 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

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