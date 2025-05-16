Çad'da Eski Başbakan Gözaltında

Çad'da eski Başbakan ve muhalif Dönüşümcüler Partisi Genel Başkanı Succes?Masra'nın gözaltına alındığı bildirildi.
Dönüşümcüler Partisinin Facebook hesabından, Masra'nın, başkent Encemine'deki konutundan askerler tarafından zorla çıkarıldığı görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, Gassi bölgesinde bulunan ikametgahından askerler tarafından zorla çıkarılan Masra'nın gözaltına alındığı bildirildi.
Eski Başbakan Masra, 6 Mayıs 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 18'ini alarak Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ardından ikinci olmuştu.
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