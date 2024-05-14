Çad'da muhalefet lideri seçim sonuçlarına itiraz etti - Son Dakika
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Çad'da muhalefet lideri seçim sonuçlarına itiraz etti

Çad\'da muhalefet lideri seçim sonuçlarına itiraz etti

Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminden ikinci çıkan muhalefet lideri ve görevdeki geçici Başbakan Succes Masra, seçim sonuçlarına itiraz ettiğini açıkladı. Masra, Anayasa Konseyi'ne başvurarak itirazda bulunduklarını belirtti. Destekçilerini provokasyonlara karşı uyardı.

14.05.2024 15:21
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Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminden ikinci çıkan muhalefet lideri ve görevdeki geçici Başbakan Succes Masra, seçimlere itiraz ettiğini bildirdi.

Masra, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 6 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimlerinin ön sonuçlarına itiraz etmek için Anayasa Konseyi'ne başvurduklarını aktardı.

İtiraz belgesinin görüntüsünü paylaşan Masra, avukatları aracılığıyla seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti.

Masra, destekçilerini olası provokasyonlara karşı uyardı.

Çad'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun oyların yüzde 61,3'ünü alarak birinci, diğer adaylardan Succes Masra'nın yüzde 18,53 oy oranıyla ikinci, Pahimi Padacke Albert'in ise yüzde 16,91 ile üçüncü çıktığı açıklanmıştı.

Masra, daha önce de seçimin galibinin kendisi olduğunu öne sürmüştü.

Çad'daki geçiş dönemi

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

Masra, siyasi baskılar nedeniyle 2022'de ülkeden kaçmış ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin arabuluculuğu sonrasında Kasım 2023'te ülkesine dönmüştü.

Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Masra, yeni anayasa referandumu sırasında geçici Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı İtno'ya destek vermişti.

Kaynak: AA

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