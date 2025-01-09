Çad'da Saraya Saldırı: 19 Ölü

Güncel

YAOUNDE, 9 Ocak (Xinhua) -- Çad'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenen silahlı saldırıda 18 saldırgan ve 1 asker hayatını kaybetti.

Hükümet Sözcüsü ve Dışişleri Bakanı Abderaman Koulamallah ulusal televizyonda yaptığı açıklamada çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda 6 saldırgan ve 3 askerin de yaralandığını söyledi.

Daha önceki haberlerde saldırıyı terör örgütü Boko Haram'ın gerçekleştirmiş olabileceği öne sürülüyordu. "O grubun üyeleri olmayabilir" diyen bakan, saldırganların başkent Encemine'deki silahlı bir grup olduğunu belirtti.

Koulamallah, güvenlik durumunun şu anda kontrol altına alındığını ve paniğe gerek olmadığını ifade etti.