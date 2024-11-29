Çad, Fransa ile Anlaşmayı İptal Etti - Son Dakika
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Çad, Fransa ile Anlaşmayı İptal Etti

Çad, Fransa ile güvenlik işbirliği anlaşmasını iptal etti, egemenliğini vurguladı.

29.11.2024 14:47
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Çad hükümeti, Fransa ile güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki işbirliği anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Çad Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Çad Cumhuriyeti Hükümeti, Fransa Cumhuriyeti ile imzalanan ve 5 Eylül 2019'da değişiklik yapılan savunma sanayisi ve güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan işbirliği anlaşmasını iptal etme kararını ulusal ve uluslararası kamuoyuna bildiriyor." ifadesi kullanıldı.

Alınan bu kararın tarihi bir dönüm noktası olduğu kaydedilen açıklamada, Çad'ın, bağımsızlığını kazandıktan 66 yıl sonra, tam egemenliğini ilan etmesinin ve stratejik ortaklıklarını ulusal önceliklere uygun yeniden tanımlamasının zamanının geldiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Çad'ın, anlaşma hükümleri uyarınca bildirim süresi de dahil olmak üzere anlaşmanın feshi için öngörülen koşullara uymayı ve uyumlu bir geçişin sağlanması amacıyla Fransız makamlarıyla işbirliği yapacağı belirtildi.

Bu kararın "iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri ve dostluk bağlarını hiçbir şekilde sorgulamadığı" ifade edilen açıklamada, Çad'ın her iki halkın yararına diğer ortak çıkar alanlarında Fransa ile yapıcı ilişkiler sürdürmeye kararlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Çad hükümetinin, bu anlaşma çerçevesinde sağladığı işbirliğinden dolayı Fransa'ya teşekkür ettiği ve yeni ortaklık şekillerinin araştırılması için yapıcı diyaloğa açık kalacağı duyuruldu.

Kararın, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'un ülkeyi ziyaret etmesi ve Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile görüşmesinden bir gün sonra alınması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad, Fransa ile Anlaşmayı İptal Etti - Son Dakika

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