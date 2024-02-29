Çadlı muhalif lider Yaya Dillo çatışmada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çadlı muhalif lider Yaya Dillo çatışmada hayatını kaybetti

Çadlı yetkililer, muhalif lider Yaya Dillo'nun güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini doğruladı. Dillo'nun öldürüldüğü olay, Sınır Tanımayan Sosyalist Partisi genel merkezinde silah seslerinin duyulmasıyla başlamıştı. Dillo, hükümete yönelik eleştirileriyle bilinen bir isimdi. Çad'da geçiş dönemi cumhurbaşkanı olan Muhammed İdris Debi İtno'nun akrabası olan Dillo'nun öldürülmesi, ülkede siyasi gerilimi artırdı.

29.02.2024 16:43
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Çadlı yetkililer, muhalif lider Yaya Dillo'nun güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini doğruladı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Savcı Ömer Muhammed Kedelaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dillo'nun dün güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dillo'nun başını çektiği Sınır Tanımayan Sosyalist Partisinin başkent Encemine'deki genel merkezinde dün silah seslerinin duyulduğu ve parti liderinin öldürüldüğü belirtilmişti.

Çad İletişim Bakanı Abderaman Kullamalah, dün sabah saatlerinde Ulusal Devlet Güvenlik Teşkilatına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurmuş, saldırıdan Sınır Tanımayan Sosyalist Partisini sorumlu tutmuştu.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun akrabası olan Yaya Dillo, hükümete yönelik eleştirileriyle biliniyordu.

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun 2021'de öldürülmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda, geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Çad'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun 6 Mayıs'ta, ikinci turunun 22 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

Encemine, Çad, Uluslararası, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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