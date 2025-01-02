CAIR, New Orleans'taki Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
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CAIR, New Orleans'taki Saldırıyı Kınadı

CAIR, New Orleans'ta 15 kişinin öldüğü araçlı saldırıyı kınayarak dayanışma mesajı gönderdi.

02.01.2025 21:17
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NEW ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar savunucu örgütü olan Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), New Orleans'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği araçla yapılan saldırıyı kınadı.

CAIR, yılın ilk saatlerinde şehrin Bourbon Caddesi'nde gerçekleşen saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, "Bu suçu şiddetle kınıyoruz, New Orleans halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Fail hakkında çıkan "alkollüyken araç kullandığı", "eşine şiddet uyguladığı" ve "ailesini öldürmeyi planladığı" haberlerine dikkat çekildi.

New Orleans İslam Şura Konseyi de saldırı için, "Toplumumuza yapılan ve çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan saldırıdan dehşete düştük. Hepimiz şoktayız ve vatandaşlarımızın kaybı için yas tutuyoruz. New Orleans Bölgesi Müslümanları olarak dualarımız bu zor zamanlarda kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bourbon Caddesi'ndeki araçlı saldırıda Louisiana eyaleti sakini Alabama Üniversitesi öğrencisi Kareem Badawi adlı bir Müslümanın da hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Olay yerinde polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın, Texas eyaletinden 42 yaşındaki "Shamsud Din Jabbar" adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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