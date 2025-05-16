Çalık Holding Önünde İşçi Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çalık Holding Önünde İşçi Eylemi

Erol Eğrek'in ölümü sonrası işçiler, Çalık Holding önünde tazminat hakkı için toplandı.

16.05.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Tazminatını almak için gittiği Çalık Holding önünde dövülen ve götürüldüğü hastanede ölen Erol Eğrek'in iş arkadaşları aynı yerde toplanarak seslerini yükseltti. Eğrek gibi hakkını alamayan işçiler, "Biz 180 işçi olarak Çalık'tan hakkımızı almak için dava açtık. Hakkımızı istemeye geldik diye bizi de mi döverek öldüreceksiniz?" dedi.

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılan Erol Eğrek, tazminatını alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra öldü. Erol Eğrek'in iş arkadaşları da bugün Çalık Holding önünde toplanarak, işverene seslendi. İşçiler adına açıklamayı okuyan Ahmet Karaarslan, 180 kişinin daha tazminatını alamadığını söyleyerek, "Hakkımızı istemeye geldik diye bizi de mi döverek öldüreceksiniz?" diye sordu.

"Biz de katledilen işçi arkadaşımız ile aynı fabrikalarda çalıştırıldık. Bizim de hakkımız verilmedi"

İşçiler şunları söyledi:

"Hakkını talep ederken İstanbul Çalık Holding binası önünde güvenlik görevlisi ve Çalık'ın korumaları tarafından darp edilerek, dövülerek öldürüldü. Biz de katledilen işçi arkadaşımız ile aynı fabrikalarda çalıştırıldık. Bizim de hakkımız verilmedi. Ey Ahmet Çalık, hakkımızı vermen için daha kaç işçinin ölmesi gerekiyor? İşçi olarak senden sadaka değil, alacaklarımızı istiyoruz. Mezarda mı ödeyeceksin? Ey Ahmet Çalık, yetkililerden işçiler olarak destek istiyoruz. Ölüyoruz. Sesimizi duyun artık. Emek sömürgesine dur demeli. Türk adaletine, savcı ve hakimlerimize sesleniyoruz. Gecikmiş adalet zulümdür. İşçilerin hakkı teslim edilsin. Vicdanlı herkese sesleniyoruz. Bu ölen işçinin alacakları kul hakkıdır. ve kul hakkı zaman aşımına uğramaz. Sesimizi duyun. Ölüyoruz. Biz 180 işçi olarak Çalık'tan hakkımızı almak için dava açtık. 9 yıldır mahkemelerde sürünüyoruz. Bizim sulh olduğunuz 33 işçiden ne farkımız var? "

"Sadaka değil hakkımızı istiyoruz"

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışan ve hakkını alamayan işçi Atanur Güneş ise ANKA'ya şunları anlattı:

"Çalık Holding tarafından 2000 yılında Türkmenistan'a işçi olarak götürüldüm. 17 yıl orada çalıştırıldım. 17 yıl sonra bir kağıda imza atmamız istendi. Biz de atmayı kabul etmedik. Dolayısıyla bizi tazminatsız, mesaisiz, ikramiyesiz hiçbir hakkımızı vermeden işten çıkardılar. 9 yıldır mahkememiz devam ediyor. Bir türlü sonuçlanmıyor. Biz sadaka istemiyoruz. Kimseden bir şey istemiyoruz. Biz alacaklarımızı, hakkımızı istiyoruz."

"Bu şirket sahibi 6 yıldır 1 kuruş vergi ödememiş. Neden devletin TOMA'ları, polisleri burada?"

Bir diğer işçi Ahmet Karaarslan ise şunları söyledi:

" Malatya'dan geliyorum. 1997 yılında Çalık bünyesinde ocak ayında işe başladım. 97 yılının temmuz ayında Türkmenistan'da çalışmamı istediler. Bizzat Ahmet Bey ile görüştüm. Bizler Türkmenistan'ın örf ve adetlerini bilmeyiz. Ahmet Bey'in aracılığıyla gittik görevli olarak. Orada 19,5 yıl çalıştık. Ne sigortamız yattı, ne tazminatımız, ne de mesai ücretlerimiz ödendi. Hem arkadaşımızı anmaya hem de sesimizi duyurmaya, alacaklarımızı istemeye geldik. Ben aylık 10.000 liraya yakın vergi ödüyorum. Bu şirket sahibi 6 yıldır 1 kuruş vergi ödememiş. Neden devletin TOMA'ları, polisleri burada? Yani vergi 1 kuruş ödemeyen insana bu kadar hizmet neden? Yani amaç ne?"

Kaynak: ANKA

Çalık Holding, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalık Holding Önünde İşçi Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:22:53. #7.13#
SON DAKİKA: Çalık Holding Önünde İşçi Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.