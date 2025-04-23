Çalıntı Motosiklet Operasyonu

AFYONKARAHİSAR'da jandarma, hurda veya çalıntı motosikletlerin şasesinde silinti ve kazıntı yapıp değiştirilerek (change yöntemi) satıldığı iş yerine operasyon yapıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesinde ikamet eden ve motosiklet tamirciliği yapan Y.Ö.'nün hurda veya çalıntı motosikletler üzerinde silinti ve kazıntı yaparak tekrardan satış yaptığı yönünde istihbarat aldı. Şüpheli Y.Ö.'nün işyerinde jandarma tarafından yapılan aramada 10 motosikletin motor ve şasesinde kazıntı, 2 çalıntı motosiklet, 2 motosikletin motor ve şasesinde uyumsuzluk, 14 tescilsiz motosiklet, 16 motosiklet kupası tespit edildi. Ekipler, 44 motosiklet ele geçirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,