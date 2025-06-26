Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı Yapıldı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile düzenlediği Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'nda, çalışma hayatına ilişkin uygulamalar ele alındı.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi MEXT'te düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı toplantıda, çalışma hayatına ilişkin konular değerlendirildi.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, açılış konuşmasında, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planları kapsamında yeni nesil çalışma modelleri için bir mevzuat çalışması yapılmasına yönelik beklentilerini ifade etti, çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kayıt dışı ekonominin ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini tehlikeye atan bir durum olduğuna işaret eden Akkol, "Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi bir dönüşüm ve gelişim hikayesidir. 2008 yılında yapılan reform sonrasında sigortalı çalışan sayısı ciddi şekilde artmış, 2025 Mart itibarıyla 25 milyonu aşmıştır. Bu yapının daha da güçlenmesi için hep birlikte üretmeye devam ederken diğer yandan kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi önceliklendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Akkol, son yıllarda devletin attığı adımlarla kayıt dışı istihdamın azaldığını belirterek, "Ancak hala gidilecek yolumuzun olduğu aşikar. Yaklaşık 33 milyon çalışanımızın 8,7 milyonu kayıt dışı. Bu kişilerin 4,7 milyonu tarım dışı sektörlerde çalışıyor." bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından sektörlerde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve beklentiler tartışıldı.

Toplantıya, bakanlık bürokratları, TİSK Yönetim Kurulu üyeleri ile üye işveren sendikaları ve üye iş yerlerinin üst düzey yöneticileri katıldı.