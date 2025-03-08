Çam Kese Böceği Tehdidi - Son Dakika
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Çam Kese Böceği Tehdidi

Samsun'da çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceği ile biyolojik ve mekanik mücadele yapılıyor.

08.03.2025 17:49
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Çam ormanlarında 'çam kese böceği' tehlikesi

SAMSUN - Samsun'da son zamanlarda çam ağaçlarında kendisini gösteren "çam kese böceği", hem ormanlarda hem de şehirdeki çam ağaçlarında tehdit oluşturuyor.

Beyaz pamuklu tırtıl keseleriyle çam ağaçlarını saran çam kese böcekleri, ağaçların büyümesini ve gelişmesini engelliyor. Samsun merkezde bulunan çam ağaçlarının neredeyse tamamında yuvalanan böcekler, Samsun- Ankara yolu üzerinde bulunan çam ormanlarında oldukça fazla. Pamuksu görüntüsüyle çam ağaçlarını kaplayan çam köse böcekleri verdiği zararın yanı sıra görenlerin de ilgisini çekiyor.

Çam kese (thaumetopoea pityocampa) böceği ormanlarda, çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde ağaçların üzerinde beyaz keseler şeklinde görülüyor. Nisan ayında toprağa inen tırtıllar, katar şeklinde görülmesi ile merak uyandırırlar. Çam kese böceklerinin, ağaçları kurutmadığı ve öldürmediği fakat gelişmesini yavaşlattığı ve zayıf düşmelerine neden olduğu öğrenildi.

Çam kese böceği ile mekanik ve biyolojik mücadele

Samsun'da Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çam kese böceği ile mücadelede mekanik (zararlı toplama) ve biyolojik mücadele (tel kafes, adacık yöntemi) yöntemleri kullanılıyor. Mekanik yöntemde ağaçlardaki beyaz keseler makaslarla kesip, adacık denen etrafını su ile çevrilen yerlere ve tel kafeslere konularak tırtılları yiyen parazitler tarafından yok edilmesi sağlanıyor. Bu şekilde yapılan çalışma ile ormana dönüşü sağlanan tırtılları yiyen yumurta parazitoitleri ve yararlı böcekler çam kese popülasyonunun azaltılmasında etkili oluyor. Çam kese böcekleri ile mücadelede doğaya zarar vermemek için kimyasal yöntemler kullanılmıyor. Bu kapsamda Samsun Orman İşletme Müdürlüğü Ada Orman İşletme Şefliği 59-60-72-73-75 nolu bölmelerde toplam 124 hektar alanda çam kese ile mücadele yapılıyor.

Kaynak: İHA

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