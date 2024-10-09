Camili Mahallesi'nde 25 Milyonluk Altyapı Projesi - Son Dakika
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Camili Mahallesi'nde 25 Milyonluk Altyapı Projesi

SASKİ, Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık atık su projesine başlayacak. Tören 11 Ekim'de.

09.10.2024 17:16
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık atık su altyapı projesine başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, SASKİ şehrin altyapısını geleceğe güçlü şekilde taşıyacak altyapı yatırımlarını sürdürüyor.

Camili Mahallesi'nde 25 milyon liralık yatırımla inşa edilecek atık su altyapı projesiyle, bölgenin atık suları güvenle Karaman Atık Su Arıtma Tesisi'ne taşınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 11 Ekim Cuma günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek tanıtım törenine, tüm vatandaşları davet etti.

Şehri güçlü altyapıyla buluşturmayı amaçladıklarını belirten Alemdar, "Kısa süre önce müjdesini paylaştığımız Camili Mahallesi'nin güçlü altyapı projesinde, saha çalışmalarını başlatıyoruz. 25 milyon liralık yatırımla, bölgenin atık sularını kayıpsız şekilde Karaman Atık Su Arıtma Tesisimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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