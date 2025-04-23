Can Atalay: 105 Yıl Sonra Mücadele Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Can Atalay: 105 Yıl Sonra Mücadele Devam Edecek

Hükümlü Can Atalay, demokratik ve sosyal Cumhuriyetin önemine vurgu yaptı, kararlı mücadele çağrısı yaptı.

23.04.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Milletvekilliği düşürülen Can Atalay, "105 yıl önce nasıl 'milletin mukadderatını yine milletin azmi ve kararlılığı belirleyecektir' diye yola çıkıldıysa bugün de ülkemizin geleceğini her yaştan yurttaşın kararlı mücadelesi belirleyecektir. Demokratik ve Sosyal Cumhuriyet, 105 yıl önce başlayan yolculuğumuzun hem devamı hem de onun daha güçlü temeller üzerinde yeniden yükseltilmesi olacaktır. Nice 23 Nisan'lara" dedi.

Marmara Cezaevi'nde hükümlü Can Atalay, TBMM'nin açılışının 105'inci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bugün 23 Nisan ancak demokratik ve sosyal bir Cumhuriyet'te neşe dolabilir insan" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Atalay'ın, açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"102 yıl önce ülkemizin en zor günlerinde 'milletin mukadderatını yine milletin azim ve kararlılığı belirleyecektir' diyenler Meclis'imizin ve Cumhuriyetimizin temellerini attılar. 105 yıl önce Meclis'i, 102 yıl önce Cumhuriyet'i kurdular.

100 yıl öncesinde ülkemizde çağdaşlaşmanın temellerini atan ve toplumsal değişim dönüşüm için önemli işler başaranları saygıyla anıyoruz Bugün Meclis'in etkisiz ve yetkisiz haline baktıkça 'Milli Mücadele'nin Meclis'le başarılmasının kıymeti daha da belirginleşiyor. 100 yıllık sürecin yarım kalan işlerini, başaramadıklarını, kusurlarını, yanlışlarını sıralamaya başlamadan önce o günlerde hedeflenenlerle günümüzde uğraşısını verdiklerimizin güçlü ortak noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor.

Açıktır ki, Cumhuriyet'in elinin uzanmadığı, nefesinin yetmediği, hiç gündemine girmeyen çok alanlar oldu. Birçok alanda uygulamalarıyla yurttaşlar zorluklar yaşadı, bugüne uzanan olumsuz izler kaldı. Ancak ağırlıklı olarak Cumhuriyet'in kazanımları, bugün daha da iyisini başarmak adına yola çıkanlar için önemli dayanak durumundalar.

Ülkemizin bağımsızlığını gerçekleştirdiler. Ülkemizi bölgemizdeki bütün ülkelerden ayırt eden Anayasal yurttaşlığın temellerini attılar. Laik bir siyasal yapı oluşturmak için çaba gösterdiler.

Bugün bir bölümü kaybedilmiş ve önemlice bölümü de tehdit altında olsa da 105 yıl önce başlayan süreç, öncesinden devraldığı olumlu mirası da sahiplenerek toplumumuzda belirleyici izler bıraktı. Yurttaşlarımız, kazanımların değerini her geçen gün daha iyi kavrıyor, kaybettikleriyle de neleri yitirdiğini görüyor, yeniden kazanmak için çaba gösteriyor.

19 Mart'ta yurttaşlarımız, demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaya, haksız hukuksuz gidişata boyun eğmemeye, halkımızın büyük çoğunluğunu yokluğa yoksulluğa mahküm eden ekonomik işleyişe dur demeye kararlı olduklarını gösterdi. Farklı dertleri, farklı siyasal görüşleriyle meydanları dolduran milyonlar daha demokratik ve daha hakça bir ülke talebinde ortaklaştılar.

Milyonlarca yurttaşımızın elbirliğiyle; Meclis'i yeniden itibarlı bir kurum yapacağız. Cumhuriyetin başlattıklarını devam ettireceğiz. Eksiklerini zaaflarını tamamlayıp Cumhuriyeti bu ülkede yaşayan herkesin Demokratik ve Sosyal Cumhuriyeti'ne dönüştüreceğiz. Günümüzde tehdit altında olan anayasal haklar ve özgürlükler, laiklik, kurallı ve kurumlu bir devlet ve siyaset yapısı gibi kazanımlara sahip çıkıp, onlara yönelik tehditlere son vereceğiz.

Toplumsal ve siyasal çoğulculuk Demokratik Cumhuriyet'in temelidir. Cumhuriyetimizi her toplumsal ve siyasal hareketin özgürce örgütlenip sözünü söyleyeceği, her kimliğin çoğulculuğun bileşeni ve zenginliği olarak görüleceği bir Demokratik Cumhuriyet yapacağız. Yurttaşlık hukukunu eşit yurttaşlık hakları ile tamamlayacağız.

Cumhuriyet'in 102'nci yılında 14 yaşında bir çocuk, kolu makineye sıkışmasıyla yaşamını yitirdi. Bir daha çocuklarımız makinalara yem olarak atılmasın diye, Soma'da madenciler katledilmesin diye, Aladağ'da çocuklar yanmasın, Hendek'te patlamada işçiler ölmesin, Çorlu'da tren katliamında canlar yitirilmesin diye; çarklar sermaye için değil halkımızın özgürlüğü ve refahı için dönsün diye Cumhuriyetimizi Sosyal Cumhuriyet yapacağız. Demokratik Cumhuriyet'in güvencesi emeğiyle yaşayan halkın örgütlü gücüyle siyasete müdahalesidir. Demokratik Cumhuriyet, halkın örgütlü gücüyle bir Sosyal Cumhuriyet olma yönünde ilerletebildiği ölçüde güvencede ve kalıcı olacaktır. Hep birlikte, her rengiyle emeğiyle yaşayanların örgütlü hareketini yükselteceğiz.

105 yıl önce nasıl 'milletin mukadderatını yine milletin azmi ve kararlılığı belirleyecektir' diye yola çıkıldıysa bugün de ülkemizin geleceğini her yaştan yurttaşın kararlı mücadelesi belirleyecektir. Demokratik ve Sosyal Cumhuriyet, 105 yıl önce başlayan yolculuğumuzun hem devamı hem de onun daha güçlü temeller üzerinde yeniden yükseltilmesi olacaktır. Nice 23 Nisan'lara."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 Nisan, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Can Atalay: 105 Yıl Sonra Mücadele Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor Rusya kendi kripto para borsasını kuruyor
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye’ye getirildi Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti Takipçilerine bir kaç haftalık ömrü kaldığını söyleyen fenomen hayatını kaybetti
Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı Ekvadorlu futbolcunun eşi ve çocuğu silahlı grup tarafından kaçırıldı
’’Çocuk Yıldız’’ olarak ünlenmişti Sophie Nyweide hayatını kaybetti ''Çocuk Yıldız'' olarak ünlenmişti! Sophie Nyweide hayatını kaybetti
Galatasaray’ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata satılıyor
Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber Trabzonspor-Göztepe maçına saatler kala yıldız futbolcudan kötü haber
Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü Bakan Uraloğlu, depremde çuvallayan GSM operatörleriyle görüştü
MHP’den çok konuşulacak kanun teklifi MHP'den çok konuşulacak kanun teklifi
Süper Lig ekibinin son şansı Beşiktaş’ı yenemezlerse küme düşecekler Süper Lig ekibinin son şansı! Beşiktaş'ı yenemezlerse küme düşecekler

13:16 Naci Görür’den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası 6 maddelik uyarı listesi
13:08 İstanbul’da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var İstanbul'da yıkıldı yıkılacak 1200 bina var
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
11:57 İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı Görüntülerde bomba bir detay var İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var
10:25 Kütahya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha
17:46 İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
17:26 Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
17:16 Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
17:15 Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
17:11 30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
17:05 Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
16:52 35 yıllık tartışma sona erdi Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti 35 yıllık tartışma sona erdi! Giresun ve Gümüşhane arasında sınırlar değişti
16:44 Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
16:40 Trabzonspor’dan tarihi adım Türkiye’de bunu başaran tek kulüp olacaklar Trabzonspor'dan tarihi adım! Türkiye'de bunu başaran tek kulüp olacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 13:52:38. #7.13#
SON DAKİKA: Can Atalay: 105 Yıl Sonra Mücadele Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.