Can Erzurum Projesi Sona Erdi

Yeşilay Erzurum Şubesince 6 bin 500 öğrenciye yönelik bağımlılıkla mücadele çalışmalarının yapıldığı "Can Erzurum" projesi, ödül töreniyle sona erdi.

Şubat ayında başlayan projeyle Yeşilay gönüllüleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer kurumların da destekleriyle 6 bin 500 çocukla çeşitli aktiviteler yaptı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleşen projede, geri dönüşüm çalışmaları ve kısa film yarışmaları da düzenlendi. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 1500 çocuk, "Yeşil Can Fest" adıyla düzenlenen festivalle Erzurum'da iki gün farklı etkinliklere katıldı.

"Hazreti Peygamberimizin hadisi, bir dönem Yeşilayın sloganıydı"

Vali Mustafa Çiftçi, İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Yeşilayın kuruluş amaçlarına değinerek tarihi hakkında bilgi verdi.

Öğrencilik yıllarında Ankara'nın değişik yerlerinde "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" yazılarının bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Hazreti Peygamberimizin hadisi, Yeşilayın bir dönem sloganıydı." dedi.

"Can Erzurum" projesine değinen Çiftçi, şöyle konuştu:

"Proje şubat ayında başladı. Başladığında 20 ilk, orta ve lise okuluyla beraber bu güzel proje start almış oldu. Nisanda ilk etabı tamamlandı. 6 bin 500 öğrenciye ulaşılmış oldu. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Bu ilk etaptı, güzel başlangıçtı. Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmaydı. Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 160 bin öğrencimiz var, 1300'ü aşkın okulumuz var. Bu mücadeleyi tüm okullarımıza genişletmemiz gerekiyor ki tüm öğrencilerimiz bundan faydalansın. Daha bilinçli, bilgili hale gelsinler."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise belediye olarak rehabilitasyon merkezi kurmaya karar verdiklerini belirterek, "En az 100 yataklı olacak. Bağımlılıkları olanları buraya alıp, eğitip, onları bağımsız hale getirdikten sonra topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Çok önemli görevlerimizin olduğunun farkındayız." diye konuştu.

Yeşilayın bağımlılıkla mücadele çalışmaları

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de derneğin 105 yıl önce kurulduğuna dikkati çekerek, "Erzurum'da vatanımızın savunmasıyla alakalı kutsal mücadele başlatılırken, İstanbul'da insanımızın savunması, bağımlılıktan kurtulması için mücadele başlatmışlar. Çünkü fark etmişler ki, vatan toprağını savunmak kadar kıymetli bir şey vatan evlatlarını korumaktır. Bu nedenle bu dernek kurulmuş." ifadelerini kullandı.

Dinç, "Her yıl 10 milyon öğrenciye, 3 milyon anne ve babaya eğitim veriyoruz, onlara beceri kazandırıyoruz. Şayet okulda bir çocuğumuz bağımlılığa bulaştıysa, hazırladığımız terapi programını veriyoruz. Bu sene 8 bin çocuğumuzu okulda müdahale ederek kurtarmış olduk." dedi.

Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay ise projenin detaylarını aktardı.

Konuşmaların ardından proje kapsamında gerçekleştirilen "geri dönüşüm", "en iyi kahve aroması" ve "kısa film" dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.