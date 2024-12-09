Can Gürzap Anma Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
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Can Gürzap Anma Gecesi Düzenlendi

Can Gürzap Anma Gecesi Düzenlendi

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Can Gürzap'ın anısına bir program düzenledi ve anıları paylaşıldı.

09.12.2024 00:46
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İstanbul Devlet Tiyatrosu, oyuncu Can Gürzap'ın vefatının birinci yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Gürzap'ın oyuncu arkadaşları, dostları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Usta oyuncunun hayatını ve mesleki çalışmalarını anlatan filmin gösteriminin ardından düzenlenen programa katılan yönetmen ve senarist Serpil Akıllıoğlu, bir ömür boyu süren mücadelesinde yıllarca Gürzap'ın yakınında olduğunu ve pek çok anıyı birlikte yaşadıklarını, konuştuklarını, dertleştiklerini söyledi.

Akıllıoğlu, TRT tarafından çekilen ilk "Yorgun Savaşçı" filminin yaklaşık iki yıl süren çekimlerinde Gürzap'ın birtakım olumsuzlara rağmen şakacı tavrı ve esprileriyle ekibe moral verdiğini aktararak, "Evimizden uzakta, uzun süre dışarıda ve çeşitli değişken mekanlarda çekimlerde bulunmaktan artık bize gına gelmişti. Yönetmen Halit Refiğ ağabey, elinden gelen her şeyi yapıyordu fakat herhangi bir ilerleme olmuyordu. Bütün titizliğiyle iyi sonuçlar aldığını, izlediğimiz parçalardan anlıyorduk. Can ise 'Bu dizi bitmez, bu dizi çekilmez.' diyerek dert yanardı. Biz de kendi aramızda bu sözleri tekrarlayarak konuşur biraz keyfini çıkarırdık olayın." dedi.

"Harika zamanlar geçirdik"

Spiker ve sunucu Emre Buga, kendisinin de Gürzap'ın öğrencilerinden biri olduğunu vurgulayarak, hocasını anlatmaktan dolayı heyecanlı olduğunu söyledi.

Gürzap ile çok güzel muhabbetleri olduğunu aktaran Buga, şunları kaydetti:

"Hem bir ağabey hem bir baba gibiydi. Çok güzel tavsiyelerini, tecrübelerini dinledik. Harika zamanlar geçirdik ama bir yandan da bana şunu hatırlattı; şans, fırsatlara hazırlıklı yakalanmaktır. Tek başına gelmez. Dolayısıyla yollarımızın kesişmesi, bu fırsatlara hazırlıklı yakalanmam, bana öğrettikleri, bana kattığı her şey için minnettarım. Türk tiyatrosuna, sinemasına, dizi tarihine verdiği bütün emek için sonsuz şükran duyuyoruz. Ben babamı çok erken yaşta kaybettim. Can hocayı kaybettiğimde de inanın aynı acıyı yüreğimde hissettim ve hala hissediyorum."

Oyuncu Selçuk Yöntem, 50 yıl önce konservatuvara geldiklerinde, 27 yaşındaki Gürzap'ın öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Hepimizin hayranlığını kazanmıştı. Ona hayrandık gerçekten. Kıyafetiyle hareketleriyle muhteşem bir adamdı. Derslerine girmekten zevk aldığımız gibi, ders dışı sohbetlerde de çok etkilendik ondan. Bir aktör için kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaktan bıkmazdı. Diksiyon, hareket dersleri bizim için çok önemliydi. Bizim dönem öğrencileri olarak okul bittikten sonra Can hocayla hiç ayrılmadık, beraber olduk. Her zaman dostluğumuz devam etti." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Haldun Dormen de Gürzap'ı okuldan çıktığı zamandan beri tanıdığını dile getirdi.

Can Gürzap'ı sevgi, hasret ve hayranlıkla izlediğini vurgulayan Dormen, "Dünya çapında bir aktördü benim için. Gerçekten yaptığı her şey çok önemliydi." ifadesini kullandı.

Dormen, sanatçı Gürzap ile çok yakın dostlukları olduğunun altını çizerek, "Can ile çok fazla birlikte çalışamadım. Son yıllarda çok az gördüm. Çünkü onun da bir sürü işi, okulu, sahneye koyduğu oyunları vardı. Ben de öyle ama uzaktan hayranlığım devam etti. Yaptığı en görkemli işlerden biri diksiyon, oyunculuk, spikerlik okulu oldu ve devam ediyor." dedi.

"Yaptığı en önemli şey bana mesleği sevdirmekti"

Oyuncu Ayda Aksel ise ilk öğretmeninin, 1979'da tanıdığı Gürzap olduğunu aktardı.

Okula ilk başladığında tiyatro hakkında hiçbir şey bilmediğini sözlerine ekleyen Aksel, Gürzap'ın tiyatronun her şeyini bilen ama bunu asla göstermeyen biri olduğunu dile getirdi.

Aksel, mezun olduktan sonra yaşadığı bir aksiliğin ardından, yanına gittiği sanatçının kendisine moral verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Beni yönlendirirken yaptığı en önemli şey bana mesleği sevdirmekti. Bir şeyler öğretebilir ama sevdirmek çok başka bir şey. Tiyatro gibi bir deryayı hiç tanımıyorsanız onu birine sevdirmek çok büyük bir başarı ve Can bunu yaptı. Sevginin yanında, artık korkmamayı gösteriyordu bana ve sahneye adım attığımda korkmamayı Can sayesinde başardım."

Oyuncu ve yönetmen Hakan Altıner'in video mesajının gösterildiği gecede ayrıca Gürzap'ın okul yıllarından arkadaşı olan emekli Büyükelçi Uğur Ergun'un gönderdiği mesaj da okundu.

Etkinlik kapsamında, fuaye alanında Gürzap'ın çeşitli fotoğrafları asıldı. Katılımcılar, anma için hazırlanan deftere usta oyuncu hakkındaki düşüncelerini yazdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Can Gürzap Anma Gecesi Düzenlendi - Son Dakika

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