Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 2 kişili tekne Kıyı Emniyeti botunca kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen 2 kişili tekne Kıyı Emniyeti botunca kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenmeye başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca yedeklenen tekne Lapseki'de emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.
İçinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenmeye başladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenen tekne Lapseki'de emniyete alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?