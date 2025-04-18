Çanakkale\'de Mama Üretim Tesisi Açıldı

Çanakkale Belediyesi tarafından sahipsiz hayvanlarının beslenme ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla kurulan Mama Üretim Tesisi, düzenlenen törenle açıldı.
Küçük Sanayi Sitesi'nde 160 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek tesiste lokanta ve yemekhanelerden toplanan atık gıdalar, hijyenik koşullarda işlenerek sahipsiz hayvanlar için kuru mama haline getiriliyor. Günlük 150-200 kilogram mama üretilen tesiste, ilerleyen dönemde üretim kapasitesinin 600-700 kilograma çıkarılması hedefleniyor.
Tesisin açılış törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, kurum temsilcileri ve hayvanseverler katıldı.
Açılışın ardından davetliler tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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