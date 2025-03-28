Çankaya Belediye Başkanı Güner'den İmamoğlu'na Destek

(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Ekrem Başkanımızın üstüne yöneltilen suçlamalardan da aklanacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Birlik Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması ve tutuklanması nedeniyle Başkan Vekili seçimi gündemiyle toplandı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, şunları söyledi:

"Mevzuat gereği yapılması gereken bir seçimi yapıyoruz. Belediye başkanları açısından da tüm yurttaşlarımız açısından da esas olan tutuksuz yargılamadır. Ekrem Başkanımızın tutukluluğu süresince görevini yerine getiremeyecek olması nedeniyle bugün bir vekil seçimi yapacağız. Umut ediyorum ki ben kendisini en kısa sürede, özgürlüğüne kavuşup hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki görevinin başına dönecektir. Önemli olan tutuksuz yargılanarak, her türlü hukuki sürecin tamamlanması, bunun sonucunda da Ekrem Başkanımızın üstüne yöneltilen suçlamalardan da aklanacağına inanıyoruz.

Tamdır bu konudaki inancımız. Bir an önce ben bunun da gerçekleşmesini, kendisinin serbest bırakılmasını, özellikle CHP'li üyelerin yanı sıra tüm milletimizin de milyonlarca insanın oyuyla aday gösterdiği bir Cumhurbaşkanı adayımızın bugün itibariyle tutukluluğunun Türkiye'ye ve demokrasiye zarar verdiğini düşünüyorum. Bir an önce tutuksuz şekilde yargılama sürdürülerek, serbest kalmasını umut ediyor ve diliyoruz. Bugün de Zeydan Başkanımız, bizim adayımız olarak, o görevinin başına dönene kadar Başkan Vekilimiz olarak gösterdiğimiz kişidir. Umut ediyorum ki o da bu göreve gelene kadar layıkıyla yerine getirecektir."

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınan avukatı Mehmet Pehlivan'a ilişkin de Güner, "Savunmanın da hem dokunulmazlığı hem kutsallığı esastır. Dolayısıyla savunma mevkisinde olan kişilerin bu şekilde gece yarısı gözaltına alınması da ülke ve hukuk açısından kabul edilebilir bir durum değil. Yöneltilen suçlama ya da gerekçe görmedim. Sanıyorum gizli tanıklarla ilgili çeşitli beyanlar olmuş. Eğer buysa sebep, bunlar avukatın savunma sınırları arasında kalan hususlardır" diye konuştu.