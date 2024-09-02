Çankaya Belediyesi, Barış Türküleri Gecesi Düzenledi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü türkülerle kutladı. 14 sanatçının katılımıyla 2 Temmuz Parkı'nda gerçekleşen "Barış Türküleri" gecesine vatandaşlar, büyük ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü düzenlediği etkinlikle kutladı. Aşık Veysel Kültür Derneği, An-Der, Ozan-Der ve Toy-Der iş birliğinde 14 sanatçı ve ozanın katılımıyla gerçekleşen Barış Türküleri etkinliğine yurttaşlar büyük ilgi gösterdi. Yağmura aldırmadan 2 Temmuz Parkı'nı dolduran vatandaşlar, türküleri barış için söyledi.

Etkinlikte, Aşık Mesti, Ozan Berdari, Mecnun Sayılır, Ali Eren Çınar, Gülseren Kılıç, Yılmaz Tosun, Mehmet Kundak, Barış Özcan, Muzaffer Şahin, Ali Baştuğ, Deyiş Budak, Ümit Özdizlekli, Hakan Erol, Yöresel Otantik Çifte Grubu, Ersin Perçin, Gökhan Kılıç, Caner Gülsüm, Deniz Arslanbaş, Akansel Öz sahne aldı. Barış ve demokrasi temasının ön plana çıktığı gecede türküleri bir ağızdan söyleyen Çankayalılar, gecenin sonunda hep birlikte halay çekerek anlamlı günü kutladı.