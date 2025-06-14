Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi'nin 'Yıl Sonu Sergisi'ne Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi'nin 'Yıl Sonu Sergisi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

14.06.2025 10:16  Güncelleme: 11:19
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Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Yıl Sonu Sergisi", Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Başkent Üniversitesi’nin bugüne kadar ve bundan sonraki mezunları, öğrencileri ve hocaları da aynı azim ve kararlılıkla ilerleyerek, Cumhuriyet değerlerimize, Atatürk ilke ve devrimlerine yakışır eserler ortaya koyacaklardır" dedi.

(ANKARA)- Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Yıl Sonu Sergisi", Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Açılışa katılan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Başkent Üniversitesi'nin bugüne kadar ve bundan sonraki mezunları, öğrencileri ve hocaları da aynı azim ve kararlılıkla ilerleyerek, Cumhuriyet değerlerimize, Atatürk ilke ve devrimlerine yakışır eserler ortaya koyacaklardır" dedi.

Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin 'Yıl Sonu Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ikincisi açılan sergiye, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yanı sıra Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hakan Turgut, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Bu sergi sadece yılın birikimi değil"

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin dört yıllık emeklerinin ürünü olan serginin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Hakan Turgut, büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. Her bir eserin uzun gecelerin ve sayısız denemenin ürünü olduğunu dile getiren Turgut, "Bu sergi sadece yılın birikimi değil, aynı zamanda birer sanatçı ve tasarımcı adayı olarak öğrencilerimizin gelişim yolculuklarını ve sanatsal kimlik arayışlarını yansıtıyor" dedi.

"Atatürk ilke ve devrimlerine yakışır eserler ortaya koyacaklardır"

Başkent Üniversitesi'nin geleneksel hale gelme yolunda ilerleyen Yıl Sonu Sergisi'ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de şöyle konuştu:

"Buradan yetişen sanatçı adayı arkadaşlarımız, biz Çankaya Belediyesi olarak inanıyoruz ki gelecek yaşamlarında yollarımızın kesişeceği bu kente, kent yaşamına, kent siluetine çok değerli eserler katacaklardır. Tabii bir ülkeye nasıl hizmet edilir diye sorarsak kültürle, sanatla, bilimle hizmet edilir. Bunun en güzel örneklerinden biri de Başkent Üniversitesi. Çankaya'ya, Ankara'ya ve Türkiye'ye katkılarından, ayrıca her yıl ardı ardına gelen ödülleriyle ülkemize kattığı değerlerden dolayı, tekrar hepinizin huzurunda Prof. Dr. Mehmet Haberal hocamıza şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki onun açtığı bu yolda, Başkent Üniversitesi'nin bugüne kadarki ve gelecekteki mezunları, öğrencileri ve hocaları da aynı azim ve kararlılıkla ilerleyerek Cumhuriyet değerlerimize, Atatürk ilke ve devrimlerine yakışır eserler ortaya koyacaklardır."

"Sanat başlı başına bir olaydır"

Başkent Üniversitesi'nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ise "Bir tek ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi, Lozan'da bu ülkenin tapusunu kazandıran İsmet Paşa ve arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyorum. Bugün buradaysak, onların hayatları pahasına buradayız. Hepimizin birinci görevi, bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmak ve kurucularımızı unutmamaktır. Başkent Üniversitesi'nin de görevi budur. Atatürk ne dedi, 'Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız.' Sanat başlı başına bir olaydır.

Başkent Üniversitesi'nde bizim yaptığımız en önemli işlerden biri de sanatı ve ülkemize sanat konusunda katkı sağlayacak öğrencilerimizi yetiştirmek ve onları dünyanın her yerinde en üst seviyelere taşımaktır. Bu üniversitenin eğitim dili Türkçedir. Ancak öğrencilerimize, dünyanın her yerinde kendilerini temsil edebilecek düzeyde yabancı dil öğretmeyi de önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Haberal, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e, böyle bir sergiye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Başkan Hüseyin Can Güner, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve konuklar, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin dört yıllık emeklerinin ürünü olan sergiyi birlikte gezdi. Sanatçı adayı öğrencilerin uzun uğraşlarla ortaya çıkardıkları sergi, 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi'nin 'Yıl Sonu Sergisi'ne Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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