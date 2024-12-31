Çankaya Belediyesi'nden Dijital İmar Uygulaması

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren "Dijital Çankaya" projesi kapsamında E-İmar uygulamasını başlatıyor. Başvurunun tüm adımları 'www.dijital.cankaya.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Dijital Çankaya projesi kapsamında Çankaya Belediyesi, 1 Ocak 2025 (yarın) tarihinden itibaren E-İmar uygulamasını faaliyete geçirecek. Proje ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yapılan "İmar Durumu Belgesi ve Yol Kotu Tutanağı" başvuruları tamamen dijital olarak alınabilecek. Başvurunun tüm adımları, 'www.dijital.cankaya.bel.tr' adresi üzerinden 7/24 gerçekleştirilip kolaylıkla takip edilebilecek.

Hizmetten faydalanabilmek için öncelikle dijital platforma üye olmak gerekecek. Üyeliğin ardından vatandaşlar, platforma giriş yaparak başvuruda bulunabilecek. Başvuru gerçekleştikten sonra sürece ilişkin detaylar sistemden takip edilebilecek. Çevrimiçi platform sayesinde kullanıcılar işlemlerini hızlı ve zahmetsiz bir şekilde yürütecek. Ayrıca vatandaşlar, platformda bulunan 'yardım' sayfası ile kullanma kılavuzu niteliğindeki örnek başvuru sürecine ilişkin eğitim videosunu izleyerek sorun yaşadıkları adımları hızlıca çözebilecek.

Yeni uygulama ile vatandaşların zamandan tasarruf etmesi sağlanırken fiziksel başvuru ihtiyacının ortadan kalkması ve kağıt kullanımının azaltılması hedefleniyor. Dijital hizmet ile kağıt israfının önüne geçilerek, "Çevre Dostu Belediyecilik" anlayışı destekleniyor.