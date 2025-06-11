Çankaya Belediyesi'nden Elektrikli Atık Projesi

(ANKARA) - Sürdürülebilir bir yaşam için yerel yönetimler düzeyinde katkı sunan Çankaya Belediyesi, "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması ve Geri Dönüşüme Gönderilmesi Projesi" kapsamında çalışmalarına hız verdi.

Çankaya Belediyesi'nin Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Sosyal Bilgiler Eğitimi programı öğrencileri ile iş birliği halinde yürüttüğü proje kapsamında üniversite öğrencilerinin kaynağında ayrı biriktirdikleri atık elektrikli ve elektronik eşyalar, Çankaya Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nde geri dönüştürülmek üzere lisanslı toplama firmasına teslim edildi.

Üniversitelerle iş birliği

Etkinlikte Çankaya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Filiz Aydın'ın yanı sıra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Yalçın, proje sorumlusu Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Gürgen ve öğrenciler projeye katkı sunarak destek oldu.

Üniversite yetkilileri ile atıkların çevreye ve ekonomiye ilişkin kazanımları konusunda görüş alışverişi yapılan etkinlikte toplanan atıklar, atık elektrikli ve elektronik eşya toplama aracına yüklenerek geri dönüşüme gönderildi.

Geri dönüşüm için vatandaşlara çağrı

Filiz Aydın, ilçe genelindeki tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile üniversite ve okulların projeye destek sunabileceklerini belirtirken atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması kampanyasına katılmak ve talep oluşturmak için vatandaşların 444 06 01 numaralı telefondan irtibata geçebileceklerini sözlerine ekledi.