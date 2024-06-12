Çankaya Belediyesi Parkları Hazırlıyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Parkları Hazırlıyor

Çankaya Belediyesi, parkları vatandaşların kullanımına hazırlıyor. Yoğun yağışların ardından hızla büyüyen yabani ot ve çimler, program dahilinde biçiliyor.

12.06.2024 10:12  Güncelleme: 10:24
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, parkları vatandaşların kullanımına hazırlıyor. Yoğun yağışların ardından hızla büyüyen yabani ot ve çimler, program dahilinde biçiliyor.

Çankaya Belediyesi, rutin park bakımlarına hız verdi. Sıcakların artması ve yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte parklara akın edecek vatandaşların rahat edebilmeleri için çim biçme çalışmalarına ağırlık veren belediye, yabani otları da temizliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların güzel vakit geçirecekleri parklarda çim biçme faaliyetlerini koordineli bir biçimde sürdüren belediye, bayram tatili öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: ANKA

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