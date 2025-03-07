Çankaya'da Kadın Hakları Paneli Düzenlendi

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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, Dil Derneği ile ortaklaşa düzenlediği "3 Mart 1924'ten 8 Mart 2025'e" panelini Çankayalılarla buluşturdu.

Çankaya Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dil Derneği ile ortaklaşa düzenlediği "3 Mart 1924'ten 8 Mart 2025'e" panelini Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirdi. Panelde, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel moderatör olarak yer alırken Avukat Aslı Koçak Arıhan ile Hekim Hukukçu Prof. Dr. Ahmet Saltık konuşmacı olarak katkı sundu.

Cumhuriyetten önce kadınların toplumsal yaşamdaki varlığı ile 3 Mart 1924'te kabul edilen yasalarla kadınların kazandıkları haklar çerçevesinde geldikleri konumu irdeleyen konuşmacılar, Dünya Kadınlar Günü ile kadınların aydınlanma yolunda sarf ettikleri aşamayı panele katılan dinleyicilere aktardı.