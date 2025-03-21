Çankaya'da Tohum Takas Şenliği Gerçekleşti - Son Dakika
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Çankaya'da Tohum Takas Şenliği Gerçekleşti

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Tohum Takas Şenliği, 3 bin 500 tohumun takas edildiği etkinlikte üreticiler ve tüketicileri bir araya getirdi. Gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik amaçlayan etkinlikte, çeşitli sebze tohumları katılımcılarla paylaşıldı.

21.03.2025 10:18
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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin Bahçıvanlık ve Kent Bostanları Eğitimi kursiyerleri ile STK'ları buluşturduğu "Tohum Takas Şenliği", Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapıldı. 3 bin 500 tohumun takas edildiği etkinliğe üreticiler ve tüketiciler büyük ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi'nin Tohum Takas Şenliği, Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlendi. Ata Tohum Takas Derneği, Çiğdemim Derneği ve TEMA Vakfı'nın destekleriyle gerçekleştirilen şenliğe, Bahçıvanlık ve Kent Bostanları Eğitimi kursiyerleri katıldı. Gıda güvenliği kapsamında sağlıklı tohumların el değiştirmesinin ve sürdürülebilirliğinin amaçlandığı etkinlikte, STK'lar katılımcılarla tohumların dikimi üzerine bilgi paylaşımında bulundu.

Bahçıvanlık ve Kent Bostanları Eğitimi'nden 250 kursiyerin katıldığı şenlikte, 2 binin üzerinde tohumla üreticiye destek olan Çankaya Belediyesi'nin yanı sıra etkinliğe destek veren kurumların katkısıyla toplam 3 bin 500 tohum takası gerçekleşti. Şenlikte, çoğunlukla İç Anadolu'da kullanılabilecek sebzeler ve yetiştiği bölgenin ekolojisine uyum sağlamış bitkiler yer aldı.

Ata Tohum Takas Derneği ve Çiğdemim Derneği, kendi tohum bankalarındaki domates, biber, kabak, mısır, ayçiçeği, bamya, dereotu, patlıcan, salatalık, pırasa gibi kışlık, baharlık ve yazlık sebze tohumlarını katılımcılarla paylaşırken; TEMA Vakfı meşe palamudu dikimi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Küçük paketler halinde hazırlanan ata tohumlarının el değiştirdiği şenlikte, güvenli tarım ve sağlıklı topluma destek verilmesi hedeflendi.

Kaynak: ANKA

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