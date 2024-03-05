Çankırı\'da Vali Ayhan Çevik\'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi

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Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma töreninde saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenci Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Buradaki törenin ardından saldırıda şehit olan öğrenci Fatma Dönmez'in okulu Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Vali Ayhan Çevik'in o dönem makam aracının şoförlüğünü yapan saldırıda ağır yaralanan Muammer Altınsoy, AA muhabirine, 1983 yılında Çankırı Valiliğine makam şoförü olarak atandığını söyledi.

Saldırı olduğu gün sabah saatlerinde vali konağından hareket ettiklerini anlatan Altınsoy, şunları kaydetti:

"Güzergahtan geldik, malum yerde patlama oldu. O saatte kimse yoktu. Rahmetli Alpay Evirgen her zamanki gibi Sayın Vali'mize saygısını gösterip merdivende selamını verdi. Geri döndüğünü iyi hatırlıyorum, daha sonra o mesafeyi biraz daha geçtik. Rahmetli kız çocuğumuz aracın sağ tarafındaydı. Diğer öğrenci çocuğu da hatırlıyorum. Daha sonra Sayın Vali'miz, Çankırı gazetesinde bir haber çıkmıştı, rahmetli Nurettin Cinsoy koruma memurumuza, 'Gazeteyi özel kaleme verir misiniz?' dediğinde gazeteyi Vali'mizden alırken o esnada patlama oldu, ondan sonra 4 ay bir şey hatırlamıyorum."

Saldırıda ağır yaralandığını ve 17 ay tedavi gördüğünü belirten Altınsoy, vücudunda haldn o günlerin izlerini taşıdığını dile getirdi.

Saldırının ardından 25 yıl geçmesine rağmen çok duygulandığını aktaran Altınsoy, anma töreninin daha kapsamlı yapılması gerektiğini kaydetti.

Programa Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.