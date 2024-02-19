Çankırı'da Baharı Müjdeleyen Kar Çiçekleri Açmaya Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'da Baharı Müjdeleyen Kar Çiçekleri Açmaya Başladı

Çankırı\'da Baharı Müjdeleyen Kar Çiçekleri Açmaya Başladı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, karların erimesiyle araziler, katır çiğdemi veya bilimsel adıyla Colchicum szovitsii olarak da bilinen kar çiçekleriyle renklendi. İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

19.02.2024 15:57  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da baharı müjdeleyen kar çiçekleri açmaya başladı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, karların erimesiyle araziler, katır çiğdemi veya bilimsel adıyla Colchicum szovitsii olarak da bilinen kar çiçekleriyle renklendi.

İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA

Yapraklı, Çankırı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Baharı Müjdeleyen Kar Çiçekleri Açmaya Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:50:21. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'da Baharı Müjdeleyen Kar Çiçekleri Açmaya Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement