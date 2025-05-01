Çankırı\'da Dolu Tarım Alanlarını Vurdu

ÇANKIRI'da etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, nedeniyle yaklaşık 8 bin dönüm tarım alanı zarar gördü.
Kızılırmak ilçesine bağlı Kapaklı ve Karamürsel köylerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kapaklı ve Karamürsel köylerinde ekim yapılmak için hazırlanan çeltik arazileri sağanak olumsuz etkilendi. Bölgede yapılan ilk incelemede ekim için hazırlanan yaklaşık 8 bin dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.
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