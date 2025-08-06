Çankırı'da Emzirme Destek Hattı Kuruldu - Son Dakika
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Çankırı'da Emzirme Destek Hattı Kuruldu

Çankırı\'da Emzirme Destek Hattı Kuruldu
06.08.2025 11:25
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Çankırı'da anne ve bebekler için 7/24 emzirme destek hattı ile ücretsiz bilgi hizmeti sağlanıyor.

Çankırı'da kurulan "Emzirme Destek Hattı" ile anne ve bebeklerin sorunlarına 7 gün 24 saat boyunca ücretsiz çözüm bulunuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Çankırı Devlet Hastanesinde kurulan "Emzirme Destek Hattı", yeni doğum yapmış annelerin bebeklerine en önemli besin kaynağı olan anne sütünü verme konusunda yaşadığı sorunlara, profesyonel çözümler buluyor.

Hattın ucunda 7 gün 24 saat boyunca bulunan ebeler ve hemşireler, emzirme sırasında neler yapmaları gerektiği hususunda annelere yol gösteriyor.

Emzirme konusunda sorun yaşayan anneler 0 532 3760170 numaralı hattı aradıklarında kısa sürede doğru bilgiye ulaşma imkanı buluyor.

" Türkiye'de 81 il içerisinde şu an için bir ilk, devamının olmasını umuyoruz"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seda Sarı, AA muhabirine, kurulan hattın anne sütünün öneminin vurgulanması, annelerin bilinçlendirilmesi ve emzirmenin artırılmasına yönelik bir uygulama olduğunu söyledi.

Lohusalık ve emzirmenin anne için zorlu süreçler olduğunu belirten Sarı, "Bu süreçte anneler bebekleriyle yaşadıkları sorunların sadece kendilerinde olduğunu düşünebiliyorlar ama bu, genel olarak bütün annelerin yaşadığı bir sorun. Bu uygulama annelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri hem profesyonel hem de toplumsal destek alabilmeleri için yapılmış. Türkiye'de 81 il içerisinde şu an için bir ilk, devamının olmasını umuyoruz " dedi.

Amaçlarının hat sayesinde doğru bilginin yayılması ve emzirmenin artırılması olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

"Bazı toplumsal tabular, işte sütün az, şunu yaparsan çok olur, böyle emzirirsen daha doğru olur gibi yanlış bilgileri düzeltmemiz gerekiyor. Toplumumuzda bununla ilgili çok fazla yanlış bilgi var ve anneler bu konuda yanlış yapıp doğru sonuç bekleyerek daha depresif, lohusalık sürecinin de getirdiği psikoloji ile daha yalnız hissedebiliyorlar. Onlara bu konuda destek oluyoruz. Emzirme yöntemleri, süt artırılma yöntemleri ya da bunun önemi, süresi, zamanı ya da memeyle ilgili sorunlar oluşabiliyor. Onunla ilgili ne yapmaları gerektiği ya da hangi noktada profesyonel bir yardım almaları, doktora başvurmaları gerektiği konusunda yardımcı oluyoruz. Çünkü doktora ulaşmakta da bazen zorlanabiliyorlar, sorunları gideremeyince emzirmeyi terk etme şeklinde oluyor, bunu azaltmak istiyoruz."

Aile hekimi uzmanı Dr. Fatma Duman da emzirme hattı ile annelerin doğru bilgiye en kısa şekilde ulaşabileceklerini belirterek "Aslında yaşanan fiziksel sıkıntılar hem anneden hem bebekten kaynaklanabiliyor. Özellikle yeni doğum yapmış anneler ve emzirme sırasında sıkıntı yaşayan kadınlar kendilerini bu süreçte yalnız hissedebiliyor ve ne yapacağını bilemeyebiliyor. Örneğin, 'Emziriyorum ancak emzirme pozisyonum doğru mu, emziriyorum ama sütüm yeterli mi, sütümün miktarını artırmak için ne yapabilirim, emzirme sırasında oluşacak tıkanıklık, çatlak, mastit gibi sorunlara nasıl çözüm bulabilirim, emzirme sırasında göğüs ağrım oluyor, emzirme pozisyonum doğru mu, gece emzirmelerinde nasıl bir yol izleyebilirim?' Tüm bu sorular için emzirme destek hattına başvurabilirler." ifadelerini kullandı.

Anne sütü alan bebeklerin almayanlara göre daha az sağlık sorunları yaşadıklarının tespit edildiğini anlatan Duman, "Anneler içinse emzirme hem kolay ve ulaşılabilir bir besin hem ucuz hem de enfeksiyon riski çok düşük olan bir besin öğesi. Bu yüzden ilk altı ay yalnızca anne sütünü, iki yaşa kadar ise ek gıda ile beraber emzirmeyi tavsiye etmekteyiz." diye konuştu.

Anne adayı Esra Arslan Türkmen de 33 haftalık gebe olduğunu, Çankırı Devlet Hastanesinde katıldığı Gebe Okulu'nda emzirme destek hattından haberdar olduğunu aktardı.

Doğumdan sonra da kendisini güvende hissedeceğini dile getiren Türkmen, "Bence çok güzel bir proje. En azından gereksiz bilgilerle doldurmuyoruz kafamızı, uzmanlarla iletişime geçebiliyoruz. İlk gebelik için yani ben kendi adıma çok memnun kaldım açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Emzirme Destek Hattı Kuruldu - Son Dakika

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