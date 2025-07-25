Çankırı'da Fosil Kazıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çankırı'da Fosil Kazıları Devam Ediyor

Çankırı\'da Fosil Kazıları Devam Ediyor
25.07.2025 14:29
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Çorakyerler Fosil Lokalitesi'nde bu yıl 4 bin 300'den fazla fosil bulundu, kazılar sürüyor.

ÇANKIRI'da, önceki yıllarda gergedan, kılıç dişli kaplan, zürafa, yaban atları, sırtlan, gelincik, antilop, oklu kirpi, bizon gibi birçok hayvana ait fosillerin bulunduğu 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nde bu yılki kazı çalışmaları başladı.

Çankırı'da en eskisi 9 milyon yıl öncesine tarihlendirilen fosillerin bulunduğu 'Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'ndeki çalışmalar, bu yıl da devam ediyor. Temmuz ayının ilk haftasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığında Çankırı'ya gelen 15 kişilik ekip, depo çalışmalarının ardından arazi faaliyetlerine başladı. Bölgede 2001 yılından beri süren kazı çalışmalarında bugüne kadar gergedan, kılıç dişli kaplan, zürafa, yaban atları, sırtlan, gelincik, antilop, oklu kirpi, bizon gibi 43 farklı türe ait 4 binden fazla numaralı fosil (bütüne yakın) bulunurken, bir o kadar da numarasız fosil bulundu.

'BİLİM DÜNYASINA YENİ YÖNLER VERDİK'

Prof. Dr. Ayla Sevim Erol, bölgenin önemine değinerek, "Çorakyerler önemli bir fosil lokalitesi ve önemli fosiller çıkmaya başlayınca kurtarma amaçlı kazılar başladı. Çalışmaları başladıktan sonra inanılmaz, bölgeye özgü fosillerin bulunmasıyla birlikte de kazı çalışmaları peyderpey yıl yıl devam etti. Tabii ki her yıl 1, 1,5 ay, 2 ay, maddi olanaklar ne kadar yeterliyse, bize maddi olanaklar ne kadar imkan sunuyorsa o kadar sürede kazı çalışmaları yaptık" dedi.

Prof. Dr. Erol, Çorakyerler'den çıkan fosillerle bilim dünyasına yeni yönler verdiklerini aktararak, "Kazı çalışmaları sırasında her yıl yeni türlerle karşılaştık. Dolayısıyla Çorakyerler her yıl dünyada çok önemli bir konum almaya başladı. ve şu anda aslında dünyada alanıyla ilgili, dönemiyle ilgili karşılaştırma lokalitesi olarak kullanılmaya başlandı. Biz Çorakyerler'de şimdiye kadar 4 bin 300'ün üzerinde tanımlanabilir numaralı tür tayini yapabileceğimiz nitelikte fosil buluntular elde ettik" diye konuştu.

'YENİ BULUNTULAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Fosil kalıntılarını parça parça bulmaya devam ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Erol, "Bu fosillerin devamları gelecek. Beklentisi içerisindeyiz. Çünkü bu lokalite taşınmış bir lokalite olduğu için parçalanarak geldi fosiller. Bir parçası bir yerde, bir parçası diğer yerde bulunduğu için her yıl bir önceki yıla ait bulunan bir canlıya ait fosilin devamını bulma olasılığımız var. Biz de kazılara, bunun için devam ediyoruz; parçalarını bularak bütünlemek açısından. Ekolojiyle ilgili, hareket biçimleriyle ilgili, beslenmeyle, coğrafyayla ilgili pek çok bilgiyi yeni buluntulara ulaştıkça çeşitlendiriyoruz ve detaylandırıyoruz. Onun için de yeni buluntular bizim için önemli. Her yıl karşılaştığımız yeni türler var; belki daha farklı fosiller bulacağız diye bir beklenti içerisindeyiz. Bu nedenle de 'Çorakyerler Fosil Lokalitesi'nde kazılarının devam etmesi paleontoloji bilim dünyası açısından önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erol ayrıca, bu yıl ekim ayının başına veya eylül ayının sonuna kadar çalışmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Çankırı, Eğitim, Sağlık, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Fosil Kazıları Devam Ediyor - Son Dakika

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