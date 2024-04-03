Çankırı\'da Kanser Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Güncel

Çankırı'da, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla "Kanseri Birlikte Yenebiliriz" etkinliği gerçekleştirildi.

Selçuklu dönemi eserlerinden şifahane ve dar'ül hadis olarak yapılan tarihi Taş Mescit önünde gerçekleştirilen etkinlikte, kanser taramalarının ve erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, burada yaptığı açıklamada, son yıllarda yapılan çalışmaların kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu gösterdiğini belirtti.

Toplumun kansere yönelik bilincinin artırılarak farkındalık oluşturulması ve ücretsiz kanser taramalarına halkın katılımının artırmanın kanserle mücadelede oldukça önemli olduğunu vurgulayan Sarıkaya, tarama yaş grubundaki tüm vatandaşları taramalarını yaptırmak üzere sağlık kuruluşlarına davet etti.

Sarıkaya, hafta boyunca yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarına destek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.