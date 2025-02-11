Çankırı'da Kar Yağışı Başladı

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Çankırı'da kar yağışı etkili olmaya başladı

ÇANKIRI - Çankırı'da şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar ise evlerinden çıkarak soluğu dışarıda aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çankırı'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından lapa lapa kar yağmaya başladı. Vatandaşlar, yağışın ardından evlerinden çıkarak karın tadını çıkartı. Bazı vatandaşlar o anları ölümsüzleştirirken, bazıları da fotoğraf çekerek o anları kayıt altına aldı. Yağışın kentte gece boyu etkili olması bekleniyor.

"Karın tadını çıkartıyoruz"

Kar yağdığı için utlu olduğunu söyleyen Ömer Kara, "Çankırı'da uzun süredir kar yağışını bekliyorduk. Tarlaların ve barajların suya ihtiyacı vardı. Kar yağışı kuraklığı da giderebilir. Kar yağışını gördükten hemen sonra dışarı çıktık ve karın tadını çıkartıyoruz. Çok mutluyuz" dedi.