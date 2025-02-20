Çankırı'da Kartpostallık Kar Manzarası

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Çankırı'da kar manzarası dronla böyle görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.

Çankırı'da etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından şehir adeta kartpostallık bir görünüme kavuştu. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken şehir, beyaz örtü altında eşsiz manzaralar sundu. Dronla havadan kaydedilen görüntüler, izleyenleri mest etti.