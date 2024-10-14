Çankırı\'da Kaza: Sürücü Yaralandı

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Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir evin bahçesine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de sürücü belgesi olmayan 18 yaşındaki M.A.Z. idaresindeki 18 ABB 448 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şabanözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????