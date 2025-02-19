Çankırı'da Lapa Lapa Kar Yağışı - Son Dakika
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Çankırı'da Lapa Lapa Kar Yağışı

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Çankırı'da kar yağışı etkili oldu, vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için dışarı çıktı.

19.02.2025 02:19
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Çankırı'da kar yağışı etkili oluyor

ÇANKIRI - Çankırı'da şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar o anları kayıt altına almak için soluğu dışarıda aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Çankırı'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yapan karı gören vatandaşlar, evlerinden çıkarak karın tadını çıkartı. Bazı vatandaşlar o anları ölümsüzleştirirken, bazıları da fotoğraf çekerek o anları kayıt altına aldı. Yağışın kentte gece boyu etkili olması bekleniyor.

"Lapa lapa kar yağdığını gördüm ve bu durum beni çok heyecanlandırdı"

Kar yağışını gördüğünde video çekmek için dışarıya çıktığını söyleyen Kerem Can Ortasöz, "Sosyal medyada son günlerde 'Altay kar fırtınası' hakkında haberler görüyordum. Pencereden baktığımda lapa lapa kar yağdığını gördüm ve bu durum beni çok heyecanlandırdı. Bende sosyal medya içerik üreticisiyim. Çankırı'nın tarihi yerlerinde videolar çekeceğim. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Umarım sabah saatlerinde şehrimizi beyaz bir örtü örer" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Lapa Lapa Kar Yağışı - Son Dakika

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