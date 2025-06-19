Çankırı\'da Metruk Evde Yangın

Çankırı'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alibey Mahallesi Keçe Kasım Sokak'ta metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldı.