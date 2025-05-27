Çankırı\'da Mezuniyet Töreni Heyecanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde ÇAKÜFEST 2025 Bilim, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında üç gün sürecek mezuniyet törenlerinin açılışı yapıldı.

Uluyazı Kampüsü'ndeki Milli Mefkure Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, bu törende olmanın mutluluğunu yaşadığını ve öğrencileri gönülden tebrik ettiğini söyledi.

Üniversite eğitiminin yalnızca derslerden ibaret olmadığını belirten Karataş, üniversitenin hayata, insana ve topluma dair değerleri öğrenme süreci olduğunu ifade etti.

Üniversite olarak öğrencilerin daha donanımlı olarak yetişmesi için kendilerini geliştirmeye gayret ettiklerini söyleyen Karataş, "Öğrenci odaklı yaklaşımla son yıllarda birçok yeniliği hayata geçirdik. Kütüphanelerimizi zenginleştirdik, dijital kaynaklara erişimi artırdık. Modern laboratuvarlar, atölyeler ve uygulama alanlarıyla teorik bilgileri pratiğe dönüştürebileceğiniz ortamlar oluşturduk. Ayrıca öğrenci topluluklarını ve sosyal faaliyetleri destekleyerek kişisel gelişiminize katkı sunmayı önemsedik. Yeni açılan öğrenci yaşam alanları, spor tesisleri ve kariyer planlama merkezlerimiz ile sadece akademik değil, sosyal ve mesleki olarak da sizleri geleceğe hazırlamaya çalıştık. Uluslararası değişim programları, çift anadal ve yandal imkanları gibi seçeneklerle eğitimde çeşitliliği de artırdık. Girişimcilik ve inovasyon konularında destekleyici projeler geliştirdik. Her bir öğrencimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu yenilikler sizler için olduğu kadar sizden sonra gelecek öğrenciler için de bir temel oluşturacaktır. Üniversitemiz sizin başarılarınızdan aldığı güç ile daha da büyüyecek. Her mezuniyet bu büyük ailenin yeni bir gurur kaynağı olacaktır." dedi.

Üniversite bünyesinde 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, çeşitli uygulama ve araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi ve dil koordinatörlükleri barındırdıklarına dikkati çeken Karataş, "Yükseköğretimin gereksinimlerini çağdaş ve modern bir anlayışla karşılayan ÇAKÜ, siz mezunlarıyla büyüyecek, sizlerin başarısıyla daha da güçlenecektir. ÇAKÜ sadece bir eğitim kurumu olmasının ötesinde, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de öncülük eden bir bilim yuvasıdır. Çankırı'yla kurduğumuz güçlü bağ sayesinde üniversitemiz yerel dinamiklerle iş birliği içinde projeler yürütmekte, toplumsal katkı sağlamakta ve şehrin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmektedir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi, Orman Fakültesi, Fen Fakültesi ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri kep atarak mezuniyeti kutladı.

Mezuniyet programı 29 Mayıs'ta sona erecek.