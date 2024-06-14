Çankırı'da öğrencilere karneleri verildi - Son Dakika
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Çankırı'da öğrencilere karneleri verildi

Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 27 bin 693 öğrenci, karnelerini aldı.

14.06.2024 11:17
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Çorum, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Sinop ve Amasya'da öğrenciler, düzenlenen törenle karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, kent merkezindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile yaptığı ziyarette, karne ve hediye verdiği öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle kentte 91 bin 369 öğrencinin karne aldığını belirten Dağlı, 7 bin 547 öğretmenin de eğitim öğretim yılını tamamladığını kaydetti.

Dağlı, öğrencilere yaz tatilini yaz spor okullarında değerlendirmelerini tavsiye etti.

Çankırı

Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 27 bin 693 öğrenci, karnelerini aldı.

Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrencilere karne dağıtan Küreci, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kastamonu

Kastamonu'da 55 bin 560 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Şehit Uğur Yıldız İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Ergün ve Gümüş, bol bol dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Tokat

Tokat'ta eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 108 bin 429 öğrenci karnelerini aldı.

İbni Kemal İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Harun Kazez, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kazez, karnelerini verdiği öğrencilere dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Sinop

Sinop'ta kent genelinde 31 bin 435 öğrenci karne aldı.

15 Temmuz Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Özarslan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, öğretmen ve idarecilere de emekleri için teşekkür etti.

Amasya

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Amasya'da öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Amasya merkezde 3 bin 311 okul öncesi, 7 bin 903 ilkokul, 7 bin 918 ortaokul, 7 bin 731 lise olmak üzere toplam 26 bin 863 öğrenci karne aldı.

İl genelinde ise okul öncesinde 6 bin 711, ilkokulda 16 bin 729, ortaokulda 16 bin 856, lise de 15 bin 744 olmak üzere toplam 56 bin 40 öğrenci karnelerini alarak, yaz tatiline başladı.

Kaynak: AA

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