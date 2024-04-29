Çankırı\'da Operasyonlar Sonucu 40 Şahıs Yakalandı

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Çankırı'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalandı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalanırken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaçakçılık ve narkotik operasyonları sonucu 15 şahıs hakkında işlem başlatılırken, yapılan operasyon ve denetimlerde, 3 gram uyuşturucu madde, 29,65 gram esrar, 896 adet narkotik madde, 3 tabanca, 2 tüfek, 2 bıçak, 24 fişek, 120 kilogram tütün, 180 bin boş makaron, 120 bin dolu makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 regülatör, 88 bin bandrol ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan olaylara karışan 5 şahsa toplam 156 bin 708 lira idari işlem uygulanırken, 818 araç sürücüsüne 2 milyon 242 bin 338 lira para cezası yazıldı, 68 araç trafikten men edildi.