Çankırı'da Orman Yangını

ÇANKIRI'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip ile yangına müdahale sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Kastamonu- Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahale başlattı. Ayrıca jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye sivil araçların geçişine izin vermiyor.

Haber-Kamera: Bünyamin KARACAN- Ramazan SARICI/ KASTAMONU- ÇANKIRI,