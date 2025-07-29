Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altında

1) ÇANKIRI'DA ORMAN YANGINI

ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınında bulunan ormanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çankırı ve Kastamonu'dan OGM, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahaleye başladı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

VALİ TAŞOLAR: YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinden takip etti. Yangının son durumuna ilişkin bilgileri paylaşan Taşolar, "Yapraklı ilçesi Sarıkaya Köyü ormanlık alanında 12.50 sularında başlayan orman yangınının ilerlemesi, Ankara ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüklerimiz, diğer ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın üstün gayret ve özverisiyle şu an itibarıyla durduruldu. Kontrol altına alındı diyemiyoruz ama kontrol altına alma çalışmalarına başladığımızı ifade edebilirim" diye konuştu.

Yangına 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personel ile havadan ve karadan müdahaleler sürdürülüyor.