Çankırı'da Otluk Alanında Yangın: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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Çankırı'da Otluk Alanında Yangın: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde iğde ağaçlarının da bulunduğu otluk alanda çıkan yangında 150 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

04.07.2024 23:05
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

İlçeden geçen Kızılırmak Nehri kenarında bulunan ve iğde ağaçlarının da olduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki uzun süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında 150 dönüm alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Otluk Alanında Yangın: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı'da Otluk Alanında Yangın: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü - Son Dakika
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