Çankırı'da Otluk Alanında Yangın: 150 Dönüm Alan Zarar Gördü

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

İlçeden geçen Kızılırmak Nehri kenarında bulunan ve iğde ağaçlarının da olduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki uzun süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında 150 dönüm alanda zarar oluştu.