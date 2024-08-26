Çankırı'da Son 2 Haftada 12 Operasyon Yapıldı - Son Dakika
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Çankırı'da Son 2 Haftada 12 Operasyon Yapıldı

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, son 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda kaçakçılık, narkotik, terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarla ilgili işlem yapıldı. Operasyonlarda birçok suçlu yakalanırken, çeşitli suç eşyaları ele geçirildi.

26.08.2024 22:19
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Çankırı'da, son 2 haftada emniyet ve jandarma tarafından 12 operasyon yapıldı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada,12- 26 Ağustos'ta il genelinde kaçakçılık, narkotik, terörle mücadele ve göçmen kaçakçılığına dair 12 ayrı operasyonda 6 kişi hakkında işlem yapıldığı, faaliyetler sırasında çeşitli suçlardan aranan 87 kişinin yakalandığı, 11 yabancı uyruklunun da sınır dışı edildiği belirtildi.

Operasyonlarda 4 kenevir bitkisi, 479 sentetik ecza hapı, 46 yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 5 bıçak, 8 elektronik sigara, 5 bin dolu makaron, 9 bitkisel/kimyasal ürün ve 14 kilogram tütün ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik denetimlerinde 3 bin 29 araç sürücüsüne 6 milyon 404 bin 608 lira idari para cezası uygulanırken 165 araç trafikten men edilmiştir. Orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla 15 göl/gölet, 32 ormanlık ve piknik alanının kontrolleri yapılmış, Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet suçundan 3 şahıs hakkında 9 bin 873 lira idari işlem uygulanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı'da Son 2 Haftada 12 Operasyon Yapıldı - Son Dakika

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