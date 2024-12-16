Çankırı'da Tarihi Konak Yandı

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Çankırı'da tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü, konak küle döndü.

Alibey Mahallesi'nde, kültür ve sanat merkezi olarak kullanılan tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, konak kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının ardından yanan konak iş makineleriyle yıkıldı.